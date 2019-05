90210-reünie na dood Luke Perry

Op de Instagram van Gabrielle Carteris, die Andrea Zuckerman speelde, is ze te zien met andere originele castleden en een script voor een nieuwe versie van de serie. De groep was al eerder bij elkaar gekomen om de laatste eer te bewijzen aan Perry kort na zijn dood.

Perry zou geen rol krijgen in de reboot doordat hij er al een had in de hitserie Riverdale, maar de schrijvers gaan hun best doen om hem er toch nog bij te betrekken.