’Connie en Eugène vechten om onroerend goed’

Hoewel de twee nooit afspraken hebben gemaakt over het onroerend goed dat zij samen in Rotterdan hebben, zou Connie volgens Shownieuws proberen daar nu toch aanspraak op te maken door beslag te laten leggen op in totaal vijftien panden.

„Ik zat met haar op de app over een ander pand en zij wist dondersgoed dat er op dat moment een deurwaarder bij mij aan de deur zou komen”, reageert Eugène in het programma. „Ik weet niet wie haar dicteert of informeert of haar manipuleert... Ik durf het niet te zeggen, maar ik vind het zo’n bizar, vreemd verhaal dit.”

Hij geeft aan te denken dat het vooral een machtspelletje is. „Ik zie dadelijk wel in de dagvaardiging wat de beweegredenen zijn. En waarom en hoe of wat. Nou dan zullen we het wel uit gaan vechten. Ik vind het heel vervelend wat er allemaal gebeurd is. Spijtig, heel spijtig.”

Connie Witteman heeft niet op de beschuldiging gereageerd.

