Zo bizar was het liefdesleven van ELTON JOHN

Over het roemruchte leven van Sir Elton John komt eind deze maand een film uit. Over bijna twee weken zal hij, in het kader van zijn afscheidstournee, nog een keer optreden in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn fans, en zeker de jongere generatie, weten niet beter dan dat ELTON JOHN al decennialang samen is met zijn man DAVID FURNISH, met wie hij bovendien twee kinderen adopteerde. Maar in de film Rocketman, over het leven van de popicoon die eind deze maand tevens in Nederland te zien zal zijn, wordt ook een heel andere kant van zijn liefdesleven belicht. Namelijk dat Sir Elton, en dat kun je je nu haast niet meer voorstellen, nog getrouwd was met... een vrouw!