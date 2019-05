Chewbacca-acteur Peter Mayhew overleden

Mayhew stierf dinsdagavond thuis in Texas, meldde zijn familie donderdag via zijn Twitteraccount. „De familie van Peter Mayhew moet met groot verdriet bekendmaken dat Peter is overleden. Hij heeft ons op de avond van 30 april verlaten met zijn familie aan zijn zijde.”

Na wat kleine rolletjes reageerde de geboren Brit op een auditie-oproep van George Lucas, die op zoek was naar een boomlange acteur voor de rol van Chewbacca, de trouwe vriend van Han Solo. Mayhew was 2,21 meter lang, en versloeg daarmee de concurrentie.

De acteur speelde wookiee Chewbacca in de Star Wars-films A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), Revenge of the Sith (2005) en The Force Awakens (2015). In die laatste film deelde hij de rol met Joonas Suotamo, die het personage daarna van hem overnam. Bij The Last Jedi uit 2017 stond Mayhew nog wel op de aftiteling als ’Chewbacca-adviseur’.