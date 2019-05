Star Wars-acteurs eren overleden collega Peter Mayhew

Harrison Ford, die in de saga Chewbacca’s maatje Han Solo speelde, noemde zijn collega ’een warme, zachtaardige man met een nobele persoonlijkheid’. Hij zei in een statement verder: „Deze aspecten van zijn karakter, plus zijn humor, kwamen terug in het personage Chewbacca. We waren dertig jaar lang partners in de films en vrienden in het leven en ik zal hem missen.” Ford benadrukte ook hoe belangrijk de Star Wars-fans voor Mayhew waren. „Ik en miljoenen met mij zullen nooit vergeten wat hij ons gegeven heeft.”

Star Wars-bedenker George Lucas omschreef Mayhew als een geweldige man. „Hij kwam zoveel als menselijk mogelijk in de buurt van een Wookiee: een groot hart, een zachtaardige inborst, en ik leerde hem altijd te laten winnen. Hij was een goede vriend en ik ben verdrietig over zijn overlijden.”

Regisseur JJ Abrams, die Mayhew regisseerde in zijn laatste film als Chewbacca, The Force Awakens, deelde op Twitter een handgeschreven briefje over de acteur. „Peter was de vriendelijkste man. Aardig en geduldig. Hij steunde en motiveerde iedereen. Een lieverd om mee te werken, die nu al enorm gemist wordt.”

Carrie Fishers dochter Billie Lourd deelde op Instagram een aantal foto’s van Mayhew. Op één daarvan duikt ze als klein meisje in haar moeders armen bij het zien van de 2.21 meter lange acteur in zijn Chewbacca-kostuum. De andere kiekjes zijn van Fisher en Mayhew al dollend op de set van de eerste Star Wars-films.

Eerder op de dag reageerde Mark Hamill al op het overlijden van Mayhew. Hij zei over zijn collega: „Een grote man met een nog groter hart, die me altijd liet lachen. Een trouwe vriend op wie ik erg dol was. Ik ben dankbaar voor de herinneringen die we delen en ik ben een beter mens omdat ik hem gekend heb. Bedankt, Pete.”

CEO Bob Iger liet namens Disney weten: „We rouwen om het verlies van onze geliefde Chewbacca-vertolker Peter Mayhew. Peter was een zachtaardige reus die een zachtaardige reus speelde. Rust in vrede.”