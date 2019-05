Jochem Myjer wijkt niet voor Ajax, biedt wel uitweg

De cabaretier meldt op Facebook dat mensen die het voetbal liever zien dan zijn show, de kaarten weer te koop kunnen aanbieden op GUTS Tickets, het beveiligde verkoopsysteem dat onder meer Youp van ’t Hek en Myjer gebruiken.

„Ik heb er lang en goed over nagedacht, maar ik speel gewoon op de normale aanvangstijd om 20.00 uur”, schrijft Myjer, die op 8 mei in Theater Carré in Amsterdam speelt. „Aangezien 80 procent van mijn publiek van buiten de Randstad komt en het een normale doordeweekse dag is, vind ik het ook qua logistiek/files niet handig om te vervroegen.” Het bericht wordt positief ontvangen.

De voorstelling is rond 22.00 uur afgelopen. „Voetballiefhebbers, zoals ik, kunnen de tweede helft dus nog kijken in cafés om de hoek”, aldus Myjer. „ En de niet- voetbalfans kunnen via deze link nog kaarten kopen die terugkomen.” Op die laatste suggestie wordt onder zijn post gretig ingegaan.

Zijn collega Van ’t Hek besloot wel zijn voorstelling te vervroegen op 8 mei. De komiek speelt die avond in Utrecht en begint om 19.00 uur. Daarna kunnen de bezoekers op een groot scherm in de zaal de voetbalwedstrijd kijken.