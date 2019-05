Keira Knightley zwanger van tweede kindje

De actrice en de muzikant leerden elkaar kennen in 2011 en trouwden twee jaar later. Het Britse stel heeft al een dochtertje van vier, Edie. Wanneer de kleuter een broertje of zusje krijgt, is niet bekend.

Een paar maanden na de geboorte van Edie vertelde Keira over haar ervaring als moeder in een interview met Elle. „De liefde is wonderbaarlijk en enorm instinctief. Het is echt bijzonder”, aldus de Pirates Of The Caribbean-ster. En er was nog een aspect aan het ouderschap dat haar verwonderde. „Dat je helemaal geen slaap krijgt en toch door kunt gaan. Het is niet fijn, maar ik had nooit gedacht dat ik het zolang kon volhouden als ik heb gedaan.”