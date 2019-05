Kelly Clarkson presenteerde awardshow met blindedarmontsteking

In een tweet vertelt Kelly donderdag dat ze na de show woensdagavond huilde van de pijn. De muzikante, die tijdens de ceremonie ook nog twee nummers zong, werd meteen naar Los Angeles gevlogen en ging enkele uren later onder het mes. „Nu voel ik me geweldig. Dag blinde darm”, twittert ze, met de hashtag ’the show must go on’.

Kelly verwacht snel weer op de been te zijn. Volgens Entertainment Tonight is ze maandag gewoon aanwezig bij de liveshow van de Amerikaanse editie van The Voice, waar ze één van de coaches is.