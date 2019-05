Californië maakt 4 mei Star Wars-dag

The Hollywood Reporter meldt dat de dag nu in Californië officieel op de kalender komt te staan als Star Wars-dag. Voor 4 mei is gekozen omdat de Engelse schrijfwijze, May 4th, lijkt op de iconische zinsnede May the Force be with you, die een grote rol in het Star Wars-universum speelt.

Het initiatief hangt samen met de opening van een nieuw groot Star Wars-themapark in Disneyland in de Californische stad Anaheim. De uitbreiding is de grootste investering sinds de opening van het park in 1955. Het nieuwe themapark gaat de staat Californië jaarlijks miljoenen aan extra inkomsten opleveren.