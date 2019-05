Prinses Marie neemt taken prins Henrik over

Marie kwam, net als de vorig jaar overleden Henrik, ter wereld in Frankrijk. De Française neemt nog een taak over van haar schoonvader, ze wordt erevoorzitter van de Deense sectie van het Franse Lycée International.

Alle drie de organisaties maken zich in Denemarken hard voor de Franse cultuur. Zo promoot de in 1884 opgerichte Alliance Française i Danmark de Franse taal en cultuur bij de Denen. Le Souvenir Français, dat in 1887 werd opgericht, wil de herinnering aan gesneuvelde Franse soldaten in leven houden. Het Lycée International biedt Deense taallessen aan in het Franse Saint-Germain-en-Laye.