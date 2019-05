Nieuw record Endgame: 1,5 miljard na 1 week

De 22e Marvelfilm, het vervolg op succes Avengers: Infinity War, zet hiermee zijn bizarre zegetocht voort. Nog geen enkele film in de wereldgeschiedenis heeft dit gepresteerd. In Nederland werd de film over een groep superhelden die het opnemen tegen schurk Thanos binnen zeven dagen al door bijna 700.000 mensen gezien.

In de lijst met best bezochte films aller tijden staat Endgame inmiddels op de zesde plaats, boven de vorige twee Avengers-films uit 2012 en 2015. Endgame moet alleen nog Jurassic World (2015), Infinity War (2018), Star Wars: The Force Awakens (2015), Titanic (1997) en Avatar (2009) boven zich dulden.

De laatste vier titels passeerden de 2 miljard dollar. Recordhouder Avatar bracht wereldwijd 2,78 miljard dollar op. Analisten houden er ernstig rekening mee dat Endgame dit record gaat verpulveren.