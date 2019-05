’Dubieuze praktijken Olcay Gulsen’

Eerder op de dag kwam RTL Z met het nieuws dat Olcay Gulsen uit haar eigen bedrijfspand zou zijn geweerd nadat ze probeerde een reparatie van haar privéauto zakelijk te declareren. De zender maakte een reconstructie van het faillissement op basis van documenten en gesprekken met ex-werknemers.

Een bron van De Telegraaf stelt bovendien dat Olcay vlak voor haar faillissement een sample sale zou hebben gehouden ’voor familie en vrienden vanuit de bedrijfsvoorraad’. „Niemand weet wat er met de opbrengst gebeurd is.”

’Huilend op kantoor’

Toen het nieuws van het faillissement naar buiten kwam eind maart, leek het voor Olcay zelf ook een verrassing. Maar dat die gespeeld zou zijn, blijkt volgens RTL Z uit hun verworven informatie: Olcay zou op 9 maart al als minderheidsaandeelhouder getekend hebben voor het faillissement. Dat ze daarna op 15 maart haar biografie SuperOlcay presenteerde over ’Hoe je met lef van niets naar de top komt’, blijken de vier ex-werknemers die anoniem willen blijven, haar nu kwalijk te nemen. „Terwijl zij vrolijk boeken over haar eigen succesverhaal zat te signeren, zaten mensen op kantoor te huilen.”

Volgens hen was Olcay in de laatste fase van haar bedrijf behoorlijk kwetsend. „Mensen kregen totaal geen geld of ruimte om hun werk te doen, laat staan dat ze de juiste informatie kregen. Ze schold, tierde en schoffeerde het hele managementteam. Want niemand deugde, volgens haar.”

Toegang ontzegd

Ook zou ze een paar dubieuze facturen hebben ingediend, zoals de reparatie van een privéauto en een creditfactuur waarin het bedrijf van haar vriendin een bedrag van 90.000 euro werd kwijtgescholden. Dit was reden voor interimdirecteur Charles Paape, die intussen achter de schermen het directeurschap had overgenomen, Olcay de toegang tot het pand te ontzeggen.

Olcay’s manager laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat zij over zowel de berichtgeving van RTL Z als over de nieuwe aantijging geen uitspraken doen. „Daar zijn de advocaten mee bezig.”

Talpa

Ondertussen komt ook het nieuws dat Olcay een contract heeft getekend bij Talpa. Dat meldt het bedrijf van John de Mol, die eigenaar is van de zenders SBS6, Net5 en Veronica. Het is niet duidelijk wat Gulsen gaat doen bij Talpa. Een woordvoerder kan hier verder nog niets over zeggen. Ze is nu op televisie te zien als deskundige en verslaggever bij RTL Boulevard, bij de zender die nu ook met de onthullende reconstructie over haar faillissement komt.

