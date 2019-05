Zangshowoorlog ’best vervelend’

Chantal Janzen en Jamai zijn de boegbeelden van All together now. Ⓒ Foto William Rutten

Voor Jamai Loman begint vrijdagavond een nieuw tv-avontuur: All together now. In de zangshow („nee, dit is géén talentenjacht”) is hij de aanvoerder van de honderdkoppige jury. Het programma wordt tegelijkertijd uitgezonden met It takes 2, dat Jamai vorig seizoen nog presenteerde. Dat vindt hij best vervelend.