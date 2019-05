Succesfilm met Jennifer Hoffman eerder in bios

Jennifer Hoffman Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De succesvolle film Mijn bijzonder rare week met Tess, met hoofdrollen voor Luizenmoeder-ster Jennifer Hoffman en Julian Ras, is al in juli in de Nederlandse bioscopen te zien. De familiefilm, die de afgelopen maanden al veel lof oogstte op internationale festivals, zou in eerste instantie pas in het najaar in Nederland in première gaan.