Stuk TV laat deelnemers op elkaar jagen

De deelnemers worden gepresenteerd als wolven. Talpa, die vorig jaar oktober de samenwerking met het succesvolle YouTube-kanaal StukTV aankondigde, omschrijft het in een persbericht als: „Wie weet zich binnen de roedel te bewijzen als alfawolf en gaat er met de winst vandoor?”

Die winst kan oplopen, doordat aan het begin alle wolven duizend euro waard zijn, maar euro’s verliezen aan degene die hen raakt. Een element dat het extra spannend maakt, is dat het territorium, dat bij het begin van het spel veel vierkante kilometers telt, tijdens het spel krimpt. Wie daarbuiten komt, verliest ook geld. Bovendien zijn in het speelveld voordeelpunten te vinden. Wie op het eind van de aflevering het minste geld op zijn naam heeft staan, moet ’de roedel’ verlaten. Wie zich tot de finale staande houdt, is de alfawolf en wint zijn of haar waarde op dat moment.

Het format is volgens een woordvoerder van Talpa door Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV zelf bedacht. Zij produceren het ook zelf en vanzelfsprekend presenteren zij het ook. De rol van Talpa is vooral faciliterend.

Met hun eerste serie in samenwerking met Talpa, De Kluis, die vorig jaar van start ging, en naar eigen zeggen de duurste onlineserie ooit was, bereiken de heren per aflevering maar liefst tussen de 900.000 en 1,5 miljoen views.

De serie De Hongerige Wolven start op 4 mei op YouTube-kanaal StukTV en is acht weken lang te zien.