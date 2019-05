AvroTros: politiek speelt geen rol in Tel Aviv

De pro-Palestijnse lobby-organisatie BDS heeft deelnemers opgeroepen zich terug te trekken uit protest tegen het Israëlische beleid tegen de Palestijnen.

„Het Eurovisie Songfestival bestaat al 63 jaar en heeft sinds de start geen politieke insteek”, meldt een woordvoerder. „Dit internationale muziekevenement brengt mensen samen en probeert hen via de muziek te verbinden. De Nederlandse delegatie reist jaarlijks op uitnodiging af naar een locatie bepaald door de organisator EBU. Wij vertrouwen erop dat deze keuze weloverwogen gemaakt wordt.”

Bij de organisatie van het liedjesfestijn leeft volgens Israëlische media de vrees dat de live-uitzendingen tussen 14 en 18 mei door demonstranten worden gebruikt als podium om een pro-Palestijns statement te maken. Activisten zouden hiermee een miljoenenpubliek bereiken dat de competitie live volgt.

’Luidruchtig protest’

Een andere vrees is dat een van de deelnemers voor of tijdens zijn of haar optreden een pro-Palestijns statement wil maken. De pro-Palestijnse lobby wil dat Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden opgeeft. Een van de motoren achter de lobby is de organisatie Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) die op internationale schaal aandacht vraagt voor het langlopende conflict.

Op sociale media roept BDS volgers op de hele week van het Eurovisiesongfestival te gebruiken om de boodschap tegen Israël voor het internationale voetlicht te krijgen. Zij beklemtonen dat het om een "luidruchtig en zichtbaar, maar niet-gewelddadig protest" gaat.

BDS deed eerder al de oproep aan omroepen en zangers om het Eurovisiesongfestival te mijden vanwege het Israëlische beleid tegen de Palestijnen. De activisten stellen dat Israël met de organisatie van het evenement aan ‘artwashing’ doet, het ‘whitewashen’ van hun beleid tegen de Palestijnen door middel van kunst.