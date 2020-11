Belgisch Koningshuis bedroefd om overlijden radioster

„Bedroefd door het afscheid van deze grande dame van de Vlaamse radio”, schrijft het Belgische hof dinsdag op Twitter. „We zullen je warme stem missen. Rust zacht.”

Het hof deelt ook een foto van Simoens met koningin Fabiola. De presentatrice interviewde de vorstin in 1984, het enige interview dat ze ooit heeft gegeven. De twee werden na het gesprek vriendinnen. „Ze was altijd oprecht geïnteresseerd in mijn gezin”, zei Simoens daar eerder over. „Toen een van mijn kinderen een zwaar ongeval had, belde ze me om te vragen hoe het met ons was.”