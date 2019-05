Dries Roelvink wacht op verlossend telefoontje Carré

Dries Roelvink wil naar Carré Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Het is voor DRIES ROELVINK een lang gekoesterde droom om na 25 jaar opnieuw in Carré op te treden. Afgelopen najaar barstte poptempel Paradiso tijdens een eenmalig concert van de volkszanger uit haar voegen, nu hoopt hij op een herhaling in het koninklijke theater.