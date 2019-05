Wedkantoor: baby Harry en Meghan al geboren

Hebben Meghan en Harry de baby al gekregen? Ⓒ Hollandse Hoogte

Britten die geld willen inzetten op de geboortedatum van het kind van prins Harry en zijn echtgenote Meghan, kunnen niet meer terecht bij de grote bookmaker Paddy Power. Dat wedkantoor vermoedt dat de prins of prinses al is geboren, zonder dat daar ruchtbaarheid aan is gegeven.