Henk Westbroek Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Henk Westbroek is een van de honderd juryleden in All together now. Hij bevindt zich in een bont gezelschap, met onder meer een drag queen, een volkszanger, een moslima en twee oud-Dolly Dots. Zoveel mensen, zoveel meningen, ondervond Westbroek: „Zo’n jury is net als een echte samenleving, daarin heb je ook idioten.”