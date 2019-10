Nederlandse componist wint Amerikaanse filmprijs

Mark Wind, componist van de film Homeless Ashes. Ⓒ ArtistMan

De Nederlandse filmcomponist Mark Wind heeft de prijs voor Best Music Composer in de wacht gesleept bij de Pitch To Screen Film Awards. Wind nam de prijs afgelopen weekend in ontvangst in het prestigieuze Film At Lincoln Center in New York. Dat heeft agentschap ArtistMan bekendgemaakt.