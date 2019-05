Chiel Hartens eerste nieuwe klus na gewelddadige overval

Ⓒ eigen foto

Sinds Chiel Harten zes weken geleden in Amsterdam werd overvallen en in elkaar geslagen, is er veel veranderd. Ja, hij is waakzamer geworden, ja, hij moest wekenlang revalideren, nee, hij gaat niet gauw meer alleen de straat op – en al helemaal niet met dure sieraden. Maar tegelijk is de realityster zich meer dan ooit bewust van het belang iets voor elkaar te betekenen.