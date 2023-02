Megan Fox ontkracht geruchten over breuk met Machine Gun Kelly

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Megan Fox is weer terug op Instagram en heeft meteen de geruchten over een mogelijke breuk tussen haar en haar verloofde Machine Gun Kelly naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de actrice was er geen andere liefde in het spel voor de muzikant, zoals wel beweerd werd door diverse media.