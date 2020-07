’Harry en Meghan werkten wél samen met auteurs biografie’

„De officiële lijn van de Sussexes is dat Harry en Meghan niet hebben meegewerkt aan het boek, maar ik heb begrepen dat ze echt nauw met de auteurs hebben samengewerkt en gezorgd dat ze toegang kregen tot hun vrienden”, aldus Nikkhah.

Haar krant heeft met voorpublicaties uit de in augustus verschijnende biografie Finding Freedom al voor de nodige opwinding gezorgd onder volgers van het Britse koningshuis, waarbij ’onthullingen’ over de animositeit tussen bijvoorbeeld Harry en oudere broer William ook in andere media veel aandacht kregen.

De vader van Meghan, Thomas Markle, zei dinsdag in een gesprek met The Sun ook te geloven dat het paar heeft meegewerkt aan het boek.