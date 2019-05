Paris en Kim werken aan geheim project

„Geheim project met Kim Kardashian. Kan niet stoppen met kijken naar de kont van mijn beste vriendin.” Of dat laatste een hint is naar wat de twee gaan doen is nog een raadsel. In het filmpje vraagt Kim aan de kijkers: „Raad eens wat wij gaan doen?”, waarop Paris antwoordt: „Dat is nog een verrassing.”

Fans gokken dat het gaat om een muzikaal project, omdat Hilton laatst een nummer uitbracht met de titel Best Friend’s Ass.