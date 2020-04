Alicia Keys treedt op tijdens virtueel Koningsdagfeest van Radio 538

De optredens van de (inter)nationale artiesten komen vanaf verschillende locaties. Alicia Keys zingt de luisteraars toe vanuit Amerika, en ook Tiësto treedt op vanuit de Verenigde Staten. Het optreden van Lucas & Steve komt vanaf een speciale ’koninklijke locatie’ en ook Martin Garrix sluit de dag spectaculair af vanaf een geheime locatie, aldus 538.

Om de verjaardag van koning Willem-Alexander ondanks de coronamaatregelen toch nog een beetje te vieren brengt 538 dit jaar een gratis en coronaproof Oranjefeest naar de mensen thuis. Via de kanalen van 538 kunnen luisteraars vanuit de woonkamer, de tuin of op het balkon van 15.00 uur tot 18.00 uur meefeesten. Ook is het Oranjefeest te volgen bij SBS6 en op KIJK.nl.