Britse prins Harry annuleert reis naar Amsterdam komende week

Het bezoek aan Nederland werd woensdag aangekondigd. Als initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games, komt prins Harry donderdag 9 mei naar Den Haag om de aftrap aan te kondigen van het internationale sportevenement. Ook zal hij deelnemen aan een officieel programma van activiteiten voor genodigden ter gelegenheid van de officiële lancering van de Invictus Games The Hague 2020.

Woensdag 8 mei zou de prins ook nog een bezoek aan Amsterdam brengen, de reden daarvoor was vooralsnog onbekend, maar juist dat bezoek is nu geannuleerd. Een woordvoerder van de Invictus Games laat weten dat zij de hertog van Sussex nog gewoon verwachten. „Wij hebben geen afmelding van prins Harry voor de Invictus Games gehad, dus we gaan ervan uit dat hij komt.”

Met de royal baby die elk moment geboren kan worden (en volgens sommige bronnen zelfs al ter wereld is gebracht), voedt het cancelen van de reis de geruchtenmachine rondom Meghans zwangerschap. Harry zou volgens fans ten slotte nooit vertrekken als hij daarmee het risico loopt de bevalling te missen...