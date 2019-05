Marga Bult schuldeisers te slim af

Marga Bult wordt er openlijk van beschuldigd dat ze op slinkse wijze probeert om onder haar betalingsverplichtingen uit te komen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De financiële situatie van Marga Bult is na de scheiding van haar man Jan van Ingen in 2015 en de verkoop haar droomboerderij in 2018 nog veel erger dan gedacht. In Weekblad Privé staat deze week te lezen dat de gevierde Eurovisie Songfestival-deelneemster ’rechtop in de wind’ moet blijven staan met een fanatieke schuldeiser die haar niet zomaar vergeeft. Zeker niet nader zij zichzelf in de schuldsanering manoeuvreerde, waarna hij vrijwel zeker naar zijn centen kan fluiten! Want Marga Bult is Marga Blut geworden!