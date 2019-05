Nurlaila Karim: ’We hebben verkering’

Nurlaila Karim Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Nurlaila Karim en haar inmiddels ex Muriel besloten in 2017 na tien jaar uit elkaar te gaan. De musicalster had het door haar rol in de musical Mamma Mia! behoorlijk druk in de daarop volgende periode, maar heeft toch een nieuwe liefde gevonden.