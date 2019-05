’Usher schikt in herpeszaak’

De oud-bedpartner van Usher stapte in 2017 naar de rechter omdat ze aan hun avontuurtje herpes had opgelopen. Ze eiste een schadevergoeding van 20 miljoen dollar. Hoewel de zanger zei dat niet bewezen kon worden dat zij de soa van hem had gekregen, is hij wel drager van het virus.

Zij is overigens niet de enige die de zanger ervan heeft beschuldigd door hem besmet te zijn geraakt met het virus. Ook een andere vrouw en man zeiden in 2017 het virus te hebben opgelopen na een vrijpartij met Usher en stapten naar de rechter. In 2012 zou Usher iets meer dan een miljoen dollar hebben betaald aan een styliste om een zaak tegen hem over het doorgeven van de herpesinfectie te schikken.