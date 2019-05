Blackadder-acteur stapt na 45 jaar uit Labour Party

Robinson, bij het grote publiek vooral bekend als de dommige Private Baldrick in de BBC-hitserie Blackadder, zegt genoeg te hebben van de „doorlopende misleiding in het Brexit-debat, deels vanwege het antisemitisme in de partij. Maar vooral omdat de leiders van onze partij complete shit zijn.”

De acteur was erelid van de Labour Party en lid van het Nationaal Uitvoerend Comité, het hoofdorgaan van de partij dat de koers uitzet. Robinson staat te boek als trouw, maar kritisch lid van Labour. Hij is ook lid van People’s Vote, een organisatie die er voor lobbyt om nog een referendum te houden over de eventuele deal die het Britse parlement goedkeurt om de EU te verlaten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs tot eind juni uitstel gekregen om een deal te vinden die steun krijgt van een meerderheid van het parlement. Dat is premier Theresa May tot nu toe niet gelukt. Ook is er geen meerderheid voor andere opties, zoals een ’harde Brexit’ of een nieuw referendum.

Tony Robinson Ⓒ Hollandse Hoogte