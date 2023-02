Teruggegeven Kandinsky moet op veiling minstens 45 miljoen opbrengen

’Murnau mi Kirche II’ van Wassily Kandinsky hing sinds 1951 in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Vorig jaar werd besloten dat het nazi-roofkunst betrof, die teruggegeven moest worden aan de erfgenamen. Woensdagavond wordt het doek in Londen geveild bij Sotheby’s.

