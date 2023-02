Premium Het beste van De Telegraaf

Theaterrecensie Bevreemdende en filmische thriller ’Detective Moncler’ onderhoudend mengelmoesje

— Wat: toneel — Wie: Theater Oostpool — Concept/regie: Jan Hulst, Kasper Tarenskeen — Spel: Susan Visser, Tim Linde, Emma Pelckmans, Denzel Goudmijn, Peet Schaap — Info: oostpool.nl

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Moncler (l. Susan Visser) blijkt ook de nodige issues te hebben met haar moeder (Emma Pelckmans). Ⓒ Sanne Peper

Wanneer je het theater uit loopt na het zien van Detective Moncler, dan houd je daar in eerste instantie een wat verwarrend gevoel aan over dat misschien nog wel het dichtst in de buurt komt van: ’een beetje vreemd, maar misschien toch ook best lekker’.