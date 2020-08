The Opposites volgend jaar op Lowlands

Het rapduo stond ook geboekt voor dit jaar maar de reguliere editie ging vanwege de coronacrisis niet door. Als alternatief vindt dit weekend het digitale Lowlands free:united plaats. Via internet zijn optredens te zien vanuit de Melkweg in Amsterdam en ook worden oude legendarische Lowlands-optredens uitgezonden. Ook zijn er vooraf opgenomen shows van acts uit de line-up van dit jaar te bekijken.

Festivaldirecteur Eric van Eerderburg liet vorige week weten dat momenteel niets zeker is in de festivalwereld, ook niet of Lowlands in 2021 kan plaatsvinden. „Dat is zorgwekkend voor het bedrijf”, aldus Bollmann, „Er zijn inmiddels 43 mensen ontslagen bij Mojo Concerts en dan wordt het naarmate we langer minder mogen steeds spannender. Ook omdat wij zelf wel wat spek op de botten hebben, maar wat gaat er in de keten gebeuren met opbouwers, horeca, beveiliging en techniek? Wat als wij geen licht en geluid meer kunnen huren? Het is helaas een feit dat wij niet met zekerheid kunnen zeggen dat er volgend jaar een Lowlands gaan plaatsvinden.”

Vooralsnog gaat de reguliere editie volgend jaar gewoon door. Lowlands 2021 staat gepland van 20 tot en met 22 augustus.