Alanis Morissette-musical verschijnt dit najaar

De productie is geïnspireerd door thema’s die Alanis op de plaat aansnijdt. Naast hits als You Oughta Know, Hand in my Pocket en Ironic komen er ook nieuwe liedjes voorbij die de zangeres speciaal voor de musical schreef. Het verhaal van Jagged Little Pill is van de hand van Diablo Cody, die eerder films als Juno en Young Adult schreef.

Alanis maakte in 1995 op 21-jarige haar debuut met het album. Jagged Little Pill is de best verkochte debuutplaat aller tijden en stond in dertien landen op de eerste plek. De zangeres won destijds vijf Grammy Awards, waaronder die voor beste album van het jaar. Zij was op dat moment de jongste artiest ooit die met die prijs naar huis ging.