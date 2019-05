Peter R. de Vries: ’Dit is karaktermoord op Olcay Gulsen!’

Eerder op de dag kwam RTL Z met een reconstructie van het faillissement van SuperTrash op basis van documenten en gesprekken met ex-werknemers van Olcay Gulsen. Toen het nieuws van het faillissement eind maart naar buiten kwam, deed Olcay alsof het voor haar ook een verrassing was, maar volgens RTL Z was die reactie gespeeld. Olcay heeft namelijk op 9 maart al getekend voor het faillissement.

Peter R. de Vries windt zich vreselijk op over de manier waarop er nu met Olcay wordt omgegaan. Wanneer in RTL Boulevard het onderwerp wordt besproken en duidelijk wordt dat Olcay zelf geen verklaring wil geven anders dan dat het verhaal ’halve waarheden’ zou bevatten en ’oude koeien uit de sloot haalt’, neemt Peter het meteen voor haar op.

„Het artikel is gebaseerd op vier anonieme bronnen. Mensen waarvan we niet weten wat voor rol ze in het bedrijf hebben, of ze überhaupt kennis van zaken hebben, of het hout snijdt wat ze zeggen. Daar kan je je heel moeilijk tegen verdedigen”, stelt hij. „Ik kan je zeggen dat ik moeiteloos vier ex werknemers van RTL Boulevard kan optrommelen die een slecht verhaal over dit programma gaan houden, maar is dat waar? Is dat ergens op gebaseerd?”

"Welk punt willen jullie hier mee maken?!"

Dat is ook het moment waarop een discussie losbarst die al snel uitmondt in een ruzie. Wanneer Peter door Mark Koster wordt geconfronteerd met het document dat Olcay al op 9 maart heeft getekend en dat als bewijs wordt aangedragen dat ze niet eerlijk is geweest, wordt De Vries fel. „Welk punt willen jullie hier mee maken?! Het is in elk faillissement zo dat de eigenaar tot het laatste moment probeert te redden wat er te redden valt en op zoek is naar financiers die het over willen nemen of een doorstart willen maken. Dat is hier ook zo geweest en daardoor is het pas inderdaad die ochtend definitief geworden. Ze heeft eerder getekend maar is altijd op zoek geweest naar nieuwe financiers en zo lang was het voor haar nog niet definitief.”

En dan loopt het gesprek helemaal uit de hand. „Ik heb het gevoel dat ik hier ooggetuige ben van een karaktermoord!” Daar zijn de collega’s in de studio het duidelijk niet mee eens, en zij blijven verwijzen naar de documenten en het onderzoek van de curator. Dat blijkt olie op vuur, omdat de curator nooit daadwerkelijk is gesproken. Terwijl Peter er geregeld op wordt gewezen rustig aan te doen, blijft hij zichzelf verder opblazen. „Jullie komen met feiten, die geen feiten zijn!”

Bedrog

Ruben Nicolai vraagt hem vervolgens of de documenten dan misschien niet kloppen, maar Peter reageert daar nauwelijks op en blijft doorgaan op het feit dat de curator, die momenteel op vakantie is, nooit is gesproken. Het onderwerp is volgens hem dan ook niet ’fit to print’. Volgens hem zijn er mogelijk zeer logische verklaringen voor, maar doordat ze niet met de juiste mensen hebben gesproken, noemt hij het hele verhaal bedrog. „Je zit maar gewoon te speculeren, terwijl je de belangrijkste mensen niet spreekt. Je spreekt gewoon voor je beurt!”

Mark Koster geeft vervolgens wel toe dat hij vindt dat Olcay harder wordt aangepakt dan anderen. Peter is echter van mening dat Koster daar zelf ook schuldig aan is. Na nog minutenlang tegen elkaar te hebben geschreeuwd, wordt besloten het onderwerp af te sluiten.

Twitter

Niet alleen Peter R. de Vries maakt zichzelf boos, ook op Twitter gaat het los over de ruzie in de studio. Journalist Nikkie Sterkenburg, verantwoordelijk voor het stuk over Olcay, reageert: „Ik begrijp dat Peter R. de Vries as we speak de “anonieme bronnen” van mijn verhaal in twijfel trekt. Grappig detail, Olcay Gulsen wordt bijgestaan door zíjn kantoor, door zoon Royce de Vries. Gaat lekker RTL Boulevard.”

Kijkers lijken zich vooral op te winden over het feit dat het programma hun collega ’onderuit halen’ op de dag dat zij ook heeft getekend bij Talpa. „Op de dag dat Olcay een contract bij Talpa tekent, nog even een trap in haar rug van oud collega’s ... Nice going assholes.”

Maar ook de ruzie zelf maakt de tongen los. „Heeft er nou niemand een filmpje gemaakt of een link naar woedende Peter R. de Vries naar Olcay?”, vraagt iemand zich af. „Dit was weer een mooie staaltje tv! Ik heb genoten”, besluit een ander