Ron Brandsteder naar Nachtzuster

De presentator vervangt deze nacht de vaste ’Nachtzuster’ Astrid de Jong, die wegens ziekte verstek moet laten gaan. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de 68-jarige Brandsteder op Radio 1 te horen is. Hij presenteert wel elke vrijdagavond op NPO Radio 5 het muziekprogramma Met Ron de nacht in.

De Jong laat weten „geweldig vereerd te zijn” dat Brandsteder haar plekje een keer wil innemen. „Ik heb er altijd al stiekem van gedroomd dat Dokter Bernhard een keer Nachtzuster zou komen presenteren”, laat ze weten. Brandsteder had in de jaren zeventig een megahit met zangeres Bonnie St. Claire waarin hij de rol van Dokter Bernhard vertolkte.

Nachtzuster is een van de populairste programma’s op NPO Radio 1. Luisteraars reageerden woedend toen de NPO-leiding vorig jaar suggereerde om het programma te schrappen. De boze reacties en de nadrukkelijke steun van Max-baas Jan Slagter leidden ertoe dat de NPO afzag van dat voornemen.