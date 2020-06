Fotografe Helena van der Kraan overleden

Van onze kunstredactie

Op dit moment is in het Fotomuseum een tentoonstelling van haar recente berenproject te zien: Beer & Teddy. Hiervoor legde zij oude, versleten knuffelberen vast, die mensen als kind innig liefgehad hebben en altijd bewaard. Ze portretteerde de teddyberen alsof zij mensen waren, dicht op de huid. Hierdoor worden hun menselijke emoties zichtbaar. Sommige beren kijken fier, andere verlegen of juist boos de camera in.

Conservator Van Sinderen werkte meer dan dertig jaar samen met Helena van der Kraan. Hij noemt haar een van de grootste fotografen die Nederland sinds de jaren 70 heeft gekend. „Haar oeuvre strekt zich uit over vijftig jaar en wordt gekenmerkt door een ingetogen vorm van visuele poëzie. Haar onnadrukkelijke, subtiele stijl van vastleggen wordt in fotografenkringen hogelijk gewaardeerd. Bij het grote publiek bleef zij nagenoeg onbekend tot haar onlangs verschenen ‘berenboek’ Portretten / Portraits.”

Praag

Helena van der Kraan werd in 1940 in Praag geboren. Haar naam luidde toen nog Helena Jirina Maazel. Na de mislukte opstand tegen het communistisch regime in 1968 in het voormalige Tsjecho-Slowakije, vluchtte zij naar Nederland. In haar vaderland was ze opgeleid tot graficus en schilder en hier werd ze onmiddellijk aangenomen bij de Ateliers ’63 (tegenwoordig kortweg De Ateliers).

Op deze hoog aangeschreven postacademische kunstopleiding kwam ze in contact met de negen jaar jongere beeldhouwer en graficus Alex van der Kraan. Samen werkten ze in de periode 1970-1990 aan diverse grote projecten. Behalve sculpturen maakten ze ook installaties. Het duo werd in 1989 voor hun werk onderscheiden met de Hendrik Chabot Prijs.

Helena documenteerde van meet af aan hun samenwerkingen met de camera. Al snel werd fotografie haar belangrijkste en meest geliefde medium. Het Haags Gemeentemuseum (dat sinds vorig jaar de naam Kunstmuseum Den Haag draagt) zag al vroeg het belang van hun werk en organiseerde in 1978 al een grote expositie van hun werk. Acht jaar later besloot hetzelfde museum een solotentoonstelling aan de fotografie van Helena te wijden.

Rijksmuseum

De band tussen het museum, waar het Fotomuseum Den Haag een onderdeel van is, is altijd warm gebleven. Zo mocht Van Sinderen in 2005, het jaar waarin Van der Kraan haar 65e verjaardag vierde, een groot overzicht van haar fotografisch werk inrichten. Ook andere belangrijke musea kochten haar werk aan. Zo zijn foto’s van haar hand opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam en Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Gedurende vijftig jaar fotografeerde Van der Kraan voornamelijk vrienden, bekenden en alledaagse situaties die zij in haar omgeving zag. „Haar fotografische stijl kenmerkt zich door subtiliteit en verstilling en het gebruik van gelijkmatig, natuurlijk licht”, zegt Van Sinderen, die verder de directheid en strengheid wat compositie en kadrering van haar analoge zwart-witfoto’s in veelal grijze tonen roemt. „Ze had daarbij een sterke voorkeur voor patronen, vlakken en lijnen. Haar grafische achtergrond liet zij hiermee nadrukkelijk doorschemeren.”