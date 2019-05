Nederlandse musical Annie naar België

Annie reist in november naar Gent en Oostende en gaat in februari naar de Stadsschouwburg Antwerpen. Ook in België vertolken Willemijn Verkaik en Edwin Jonker de rollen van Miss Hannigan en Oliver Warbucks. Vanaf vrijdag wordt gezocht naar wie de Belgische titelrol gaat spelen. De Nederlandse Annie is nog niet bekendgemaakt.

De door William Spaaij geregisseerde musical gaat op 1 december in première in het Chassé Theater in Breda. Daarna reist de productie tot en met mei 2020 langs theaters door het hele land. Zo is Annie te zien in onder meer De Harmonie in Leeuwarden, MartiniPlaza in Groningen, het Luxor Theater in Rotterdam en het DeLaMar Theater in Amsterdam.