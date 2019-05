Nielson sluit deelname Songfestival niet uit

Nielson is van mening veranderd doordat ook zijn geluid is veranderd. „Maar sinds ik muziek maak die ik internationaal vind klinken, denk ik: als ik het een keer doe, moet het nu”, zegt de zanger in Het Parool. „Ja, dan zou ik in het Nederlands zingen. Waarom zou dat niet kunnen? In die taal kan ik me het best uitdrukken. Het gaat om het gevoel dat je overbrengt.”

Zijn single IJskoud zou het volgens de zanger internationaal ook best goed kunnen doen. „Ik ben ervan overtuigd dat IJskoud in deze originele uitvoering op de Engelse radio gedraaid zou kunnen worden.”

Op IJskoud zingt Nielson over het moment dat zijn vrouw Hanna het eerder in hun relatie een keer had uitgemaakt. „Ik werd op die manier hard geraakt door iemand van wie ik dacht: met haar kan ik de wereld aan, die zou zoiets nooit doen. Die tekstregels zijn ongefilterd in het liedje terechtgekomen.”

De zanger is apetrots op zijn hit. „Nog steeds denk ik als ik hem hoor: wow, wat is deze goed gelukt. Ik ben er fucking blij mee. En: het is de eerste keer dat een treurig liedje van mij een hit is geworden. Ik denk dat mensen voelen dat het oprecht is.”