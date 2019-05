Olcay maakt programma over huiselijk geweld

„Talpa heeft mij een fantastisch programmapakket voor de volgende drie jaar aangeboden waar ik geen nee tegen kon zeggen. Ik verheug mij op een heel spannende periode”, zegt de presentatrice over haar nieuwe baan. „Talpa geeft mij de mogelijkheid de programma’s te mogen doen die altijd op mijn verlanglijstje stonden.”

Wat voor shows de presentatrice verder gaat maken, is nog niet bekend. „We gaan de komende tijd met Olcay bekijken welke programma’s we voor en met haar kunnen bedenken”, zegt Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa Network. „Ik geloof dat we met Olcay veel kanten op kunnen. Zo is ze nu bezig met de ontwikkeling van een programma over huiselijk geweld, waar zij zelf helaas als kind mee te maken heeft gehad. Het is belangrijk voor ons om ook dit soort maatschappelijke thema’s te behandelen.”