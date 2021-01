Billie Eilish: ’Vijf jaar geleden hongerde ik mezelf gewoon uit’

Billie wordt meestal gespot in wijdvallende kleding, maar vorig jaar kwam daar abrupt een einde aan toen een fotograaf haar op de gevoelige plaat vastlegde in een tanktop. Op sociale media raakte men niet uitgepraat over het kiekje.

„Ik denk dat de mensen rond mij meer bezorgd waren dan ikzelf toen dat gebeurde”, vertelt de zangeres over het incident aan Vanity Fair. „Ik dacht dat ik de enige was die mijn lichaam haatte, maar sindsdien weet ik dat ik niet de enige ben. De reden dat ik mezelf ben gaan verminken, is omdat ik niet tevreden was met mijn lichaam. En om helemaal eerlijk te zijn, ik begon baggy kleding te dragen om mijn lichaam te verbergen.”

Vandaag de dag zit Billie beter in haar vel dan enkele jaren geleden. „Daar ben ik heel blij om. Zo’n drie jaar geleden bevond ik me in een veel slechtere periode. Vijf jaar geleden at ik zelfs helemaal niets, ik hongerde mezelf gewoon uit. Ik herinner me zelfs dat ik op twaalfjarige leeftijd eens een pil had genomen om gewicht te verliezen, maar het enige resultaat was dat ik ervan in bed moest plassen.”