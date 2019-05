Twitteraars strijden mee in ’zangshowoorlog’

Ⓒ William Rutten

Vrijdagavond is een heuse zangshowoorlog begonnen met het nieuwe All together now op RTL 4 en It Takes 2 op SBS 6. Voor muziekminnend Nederland een waar genot, al moet de kijker wel kiezen welk programma te kijken, want de shows worden gelijktijdig uitgezonden. Maar, op Twitter zijn beide shows net zo makkelijk tegelijkertijd te volgen en dat is misschien wel net zo leuk als de programma’s zelf...