Vriendje Hayden Panettiere gearresteerd

Toen de politie arriveerde, bleek de actrice striemen en rode plekken op haar lichaam te hebben. Na het stel te hebben ondervraagd, bepaalde de politie dat Hickerson degene was die zich schuldig had gemaakt aan fysiek geweld. Hij kwam later die dag vrij op borgtocht.

Hickerson raakt vaker betrokken bij incidenten met huiselijk geweld. Afgelopen oktober moest de politie langskomen nadat hij in een ruzie verzeild was geraakt met zijn vader. Een maand later deed Hickerson een nep-huwelijksaanzoek in het openbaar.