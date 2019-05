It Takes 2 was ’ramp’ voor deelnemers

Dat allereerste nummer moesten de negen BN’ers zonder hulp van hun coach ten gehore brengen. „Vijf minuten voor ik op moest dacht ik: waar ben ik aan begonnen?!”, zegt Bobbi Eden voor de camera van het ANP. „Ik wilde ter aarde storten en zag echt vlekken.”

Voor Imanuelle Grives was de ontlading na haar eerste optreden enorm. „Ik moest keihard huilen. Het was echt heel erg intens. Je staat daar volledig als je kwetsbare zelf, niet als een personage.” Ook Bobbi voelde zich bijzonder naakt in de studio, net als haar concurrenten Lisa Michels en Harry Piekema. „Je hebt niets om je achter te verschuilen”, merkte Pim Muda. „Geen grappige act of een karaktertje. Dit is andere koek.”

Droom

Jan Joost van Gangelen wilde na de eerste repetities al naar huis. „Ik dacht: ik ga terug, zeg op en ga doen waar ik goed in ben.” Rens Kroes, die It Takes 2 nauwelijks kende, schrok toen ze zag hoe groot het programma is. „Ik droomde er altijd al van om te zingen en heb dat ook een tijdje gedaan in een bandje. Daarom heb ik ook ’ja’ gezegd, want dit maak je nooit meer mee.”

Uiteindelijk hopen de BN’ers te kunnen genieten van hun deelname, een unieke ervaring. Maar daar is bij de een meer nodig dan bij de ander. „Ik ben blij dat ik iets kan doen wat ik nooit eerder heb gedaan”, zegt Stefan Jurriëns. „En de catering is top hier, dus ik ben heel blij.”

Koplampen

Imanuelle bereidde zich tot in de puntjes voor op It Takes 2. „Ik heb echt heftige voorbereidingen getroffen: therapie, zangles, meditatie, kristallen, kaartjes, visualiseren, dingen opschrijven. Wat je maar kan bedenken heb ik allemaal gedaan om klaar te zijn voor dit nieuwe proces van zingen.” Loes Haverkort bereidde zich iets minder voor, maar werkt nog aan het genieten. „Je ziet gewoon een hert in de koplampen kijken op het moment dat ik sta te zingen”, zegt ze over haar eerste optreden. „Dat zingen is zo kwetsbaar.”

Volgens de actrice zijn er drie manieren om op alle spanning te reageren. „Je gaat huilen, raakt in paniek of je gaat ervan genieten. En dat is dus de bedoeling van dit programma.” Of optreden ook echt enkel genieten wordt, is nog maar de vraag. De drie coaches die de BN’ers begeleiden hebben niet al te opbeurende berichten voor hun pupillen. „Eigenlijk is alles makkelijker dan zingen”, vindt Waylon.

Hij krijgt bijval van Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis. „Elke keer als wij het podium op gaan is dat ook spannend”, aldus Trijntje. „Dat is gewoon knikkende knietjes, je gaat het toch weer doen, geeft weer alles van jezelf. Dat blijft hetzelfde proces, of je dat nou heel vaak doet of niet.”