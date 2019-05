Post Malone start eigen wietbedrijf

Het bedrijf gaat Shaboink heten en wordt geopend op 4 juli, op de 24e verjaardag van Post Malone. Shaboink is onder meer gespecialiseerd in voorgedraaide joints en elektronische verstuivers en is vanaf juli verkrijgbaar in verschillende zaken in Californië.

Waarom de volgetatoeëerde rapper er een nieuwe carrière naast neemt, is niet duidelijk. Wel is Post Malone niet vies van een jointje.