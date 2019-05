Martin Garrix geeft War Child-show

„War Child doet heel goed werk voor kinderen in oorlog, waardoor ik ze graag steun. De show twee jaar geleden was waanzinnig en we hebben destijds met z’n allen heel veel geld op kunnen halen. Ik kan daarom ook niet wachten om het nog een keer te doen!”, laat Garrix weten.

De kaartverkoop voor tweede editie van Martin Garrix voor War Child begint vrijdag 10 mei om 10.00 uur. Kaartjes zijn beschikbaar vanaf 50 euro.