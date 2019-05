West End-hit Jamie eenmalig te zien bij Pathé

De feel-good musical ging in februari 2017 in première in Londen en trekt sindsdien volle zalen. De voorstelling is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en vertelt over een 16-jarige tiener (John McCrea) die verkleed als dragqueen naar het eindexamengala van zijn school wil. De cast van de voorstelling bevat verschillende bekende Britse dragqueens.

Everybody’s talking about Jamie is doorlopend uitverkocht in Londen. De musical kreeg lyrische recensies en won een groot aantal prijzen, waaronder vijf Olivier Award-nominaties. Er is nog niets gemeld over een mogelijke Nederlandse versie van de musicalsensatie.