Yentl en De Boer gaat theater in met nieuwe show

Dit is de derde voorstelling van het populaire duo. Lacrimosa is vanaf 6 november te zien in diverse theaters. De titel Lacrimosa verwijst naar het beroemde requiem van Mozart en betekent zoiets als ’diepbedroefd’ of ’tot tranen geroerd’.

„Een trieste titel, maar zonder regen geen zonneschijn en zonder tranen geen leven”, stelt het duo in een korte toelichting. „De verdrietige, eenzame en onzekere momenten van het leven geven de mooie momenten extra kleur. Lacrimosa is een ode aan de treurige kanten van ons mens-zijn.” Zij beklemtonen dat het een vrolijk programma gaat worden.

Het tweetal won een paar jaar geleden de Annie M.G. Schmidtprijs voor hun lied Ik heb een man gekend. Sindsdien maakten Yentl Schieman en Christine de Boer twee albums, drie succesvolle theatertours én twee zomerconcertreeksen. Hun vorige programma oogstte heel veel lof.