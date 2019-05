Big Bang Theory-Johnny Galecki wordt vader

„We zijn dolgelukkig om met jullie te kunnen delen dat wij binnenkort een klein mensje op deze gekke en geweldige wereld mogen introduceren”, schrijft de acteur op Instagram. Hoewel de acteur besluit de zwangerschap te delen op het wereldwijde web, vraagt hij wel of iedereen hun privacy wil respecteren.

Alaina deelde het goede nieuws ook op haar eigen pagina. „Ik ben zo blij om te kunnen zeggen dat we een baby krijgen. Er is voor ons geen betere zegen in de wereld en we zijn gelukkig blij.”

Johnny en Alaina zijn sinds de zomer van 2018 samen.